Аллу Черкасову тренируют муж и сын

Алла Черкасова уверенно выиграла схватку за бронзу. Фото: НОК Украины

Борец Алла Черкасова завоевала для Украины седьмую медаль. Она завоевала бронзу в классической борьбе в категории до 68 кг. Она положила олимпийскую чемпионку Рио японку Сару Досе на лопатки (туше).

Рассказываем о медалистке.



Алла родилась во Львове. Пробовала себя в дзюдо, в танцах, теннисе, ходила на театральный кружок. Но нигде надолго не задерживалась. Двоюродная сестра занималась борьбой и начала показывать будущий призеру Олимпиады приемы. Аллу это заинтересовало.

К борцовский зал она пришла в 14 лет. Достаточно долго не показывала результатов и на первые международные соревнования поехала только в 19 лет. Были моменты, когда собиралась бросать борьбу. И только в 21 год получила бронзу взрослого чемпионата мира.

Первым тренером стал Андрей Пистун. Он приучил графику, налаженного тренировочного процесса, режима. Такой подход давал результаты. Впоследствии спортсменка переехала в Киев.

Алла вышла замуж, родила сына. Муж спортсменки - Алексей Мельник работает тренером в спортивной школе. В свое время он тренировал свою сестру - олимпийскую чемпионку Ирину Мерлени.

Алла говорит, что сейчас у нее появился второй тренер - сын. Он с детства в зале, на тренировках, и также начал заниматься борьбой. Теперь указывает на ошибки.

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Алла - чемпионка мира 2018 года и чемпионка Европы 2019 года. Несколько раз была призером мировых и европейских первенств. Спортсменка говорит, что нынешняя Олимпиада для нее последняя. На Олимпиаду-2020 Черкасова попала по выбору тренерского штаба сборной Украины. Лицензию в весе до 68 кг для Украины получила именно она по итогам чемпионата мира-2019