Алиев вспомнил, как его переманили из Москвы

Алиев год играл за московский "Локомотив". Фото ФК "Динамо"

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев рассказал, как в юности попал в киевский клуб. Игрока привез экс-полузащитник киевлян Павел Яковенко.

"Меня сюда пригласили в 15 лет. Всей моей карьерой занимался отец. Я был на турнире в Балаклаве. Тогда туда приехал" Днепр-75". Мы приехали 85-м годом, а" Днепр-75" приехал 84-м годом. Мы заняли второе место, и на этом турнире был Павел Александрович Яковенко. Вот и все. Нас, 9 человек из "Спартака", заметили, и мы переехали сюда", - сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала" Кент".

"В 15 лет мне здесь понравилось. Яковенко дал мне трубку, попросил позвонить отцу. Я позвонил отцу, он, конечно, офигел, что я в Украине. Яковенко пообщался с отцом, он приехал, посмотрел условия, спросил, нравятся ли они мне. Я сказал, что хочу здесь остаться.

Это была академия 85-го года, и сборная Украины планировалась 85-го года. Хотя у нас было иногородних очень много ребят, я имею в виду - из России. Но мы получили гражданство. Я играл по 85-м году за сборную. И вот так пошло-пошло-пошло. В 17 лет я выпустился и попал в дубль и в первую команду "Динамо".

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Алиев выступал за "Динамо" с 2002-го по 2013 год.