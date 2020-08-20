Алиев стал тренером

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
Просмотров: 495
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 171
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 45
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 72
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1890
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1206
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
11
13
16
10
7
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Видео
Все видео
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Как "Бавария" разбила "Лион"
Как "Бавария" разбила "Лион"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
Просмотров: 495
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1377
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1890
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1521
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 18
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
четверг, 20 августа 2020 16:53

Алиев стал тренером

  Комментировать

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев стал тренером.

Алиев на своей странице в Instagram сообщил об окончании тренерских курсов и желании начать работать тренером.

"Вот она! Экзамен прошел, лицензия у меня, а теперь - Команда", - так подписал свой пост бывший футболист.

Автор: nstagram.com/aliev_sasha8
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порядок будет": Алиев заявил о готовности руководить украинским футболом

Александр Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр", "Металлург" Запорожье, "Анжи", "Топаз". В 2016 году завершил профессиональную карьеру и играл за любительские киевские команды. Также имел опыт работы с любительской командой ФК "Хмельницкий".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алиев стал тренером». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

"Кто-то убил моих родителей", - братья застрелили мать и отца

Советские войска вошли в Чехословакию

Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

Появились коммунальные квартиры

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

Приказали глушить европейские и американские радиостанции

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 63011
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 Просмотров: 22068
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 13869
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 10503
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 10458
Спорт
"Будущего здесь не вижу": легенда российского тенниса решил перебраться жить в Европу
"Будущего здесь не вижу": легенда российского тенниса решил перебраться жить в Европу Просмотров: 171
Независимость - это когда ты хочешь что-то сделать и чувствуешь силы и умение
Независимость - это когда ты хочешь что-то сделать и чувствуешь силы и умение
 Просмотров: 27
Легенда бокса Де Ла Хойя решил возобновить карьеру
Легенда бокса Де Ла Хойя решил возобновить карьеру Просмотров: 126
Яремчук остался без тренера
Яремчук остался без тренера Просмотров: 126
Куман определился с первым новичком для "Барселоны"
Куман определился с первым новичком для "Барселоны" Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
3
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 869
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua