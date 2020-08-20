Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев стал тренером.

Алиев на своей странице в Instagram сообщил об окончании тренерских курсов и желании начать работать тренером.

"Вот она! Экзамен прошел, лицензия у меня, а теперь - Команда", - так подписал свой пост бывший футболист.

Автор: nstagram.com/aliev_sasha8

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Александр Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр", "Металлург" Запорожье, "Анжи", "Топаз". В 2016 году завершил профессиональную карьеру и играл за любительские киевские команды. Также имел опыт работы с любительской командой ФК "Хмельницкий".