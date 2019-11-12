Алиев и Милевский встретились в пивном баре

Динамовская "сладкая парочка" Александр Алиев и Артем Милевский снова вместе

Бывшие партнеры по команде и сборной Украины проводят досуг в Киеве. Футболисты встретились в пивном баре "Миля", принадлежащий агенту Милевского Александру Панкову, сообщает "Футбол 24"

Алиев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию, под которой оставил подпись: "А вот мы и вместе". Сейчас Милевский вместе с Динамо Брест активно борется за титул чемпиона Беларуси, поэтому не имеет свободного времени для встреч с друзьями. Впрочем, началась двухнедельная пауза на матчи сборных, которая способствовала воссоединению 34-летнего форварда с Алиевым.

Автор: Instagram Алиев и Милевский снова вместе

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Александр Алиев и Артем Милевский - воспитанники школы "Динамо". Играли вместе за первую команду с 2008 по 2013 годы.