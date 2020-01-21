Алиев и Милевский сбивали мячом бутылку шампанского на Крещатике

Артем Милевский (слева) и Александр Алиев (справа) вместе играли не только за "Динамо", но и сборную Украины. Фото: с отрытых источников

Бывшие звезды киевского "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский устроили настоящее футбольное шоу в центре Киева.

Милевский и Алиев пасувалися через Крещатик, несмотря на машины, там проезжали, сбивали бутылки с шампанским в Пассаже, прокидалы мяч прохожим между ног и прошли, жонглируя мячом, городов Кличко.

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Артем Милевский сейчас выступает за "Динамо" Брест в чемпионате Беларуси. В последнем сезоне команда украинского форварда стала чемпионом страны. Александр Алиев с 2016 играет за любительские клубы