Алексей Михайличенко проиграл главный поединок жизни

Греция на кубке мира даже не вышла из группы

18 ноября 2009 сборная Украины играла в Донецке второй стыковой матч за право поехать на Кубок мира-2010 в Южной Африке.

В отборочной группе украинцы выступили даже лучше чем ожидалось. Мы проиграли первое место Англии, но сумели опередить в борьбе за вторую путевку Хорватию.

Казалось, жребий был благосклонен к Украине. В стыковых матчах нам выпало играть против сборной Греции. Первая игра в Пирее закончилась нулевой ничьей.

Украинская федерация решила, что ответный матч предстоит сыграть в Донецке, на новом стадионе "Донбасс-Арена". И здесь руководитель федерации Григорий Суркис допустил роковую ошибку. Он поставил слишком высокую цену на билеты. Однако даже с такой цене в Киеве и Днепропетровске публика собиралась, а в Донецке - нет. Серия с поражений для сборной Украины на этом стадионе была еще впереди. Еще никто не знал, что в Донецке просто не признают Украину своей родиной.

Матч впрочем начался оптимистично для украинцев. В одной из атак Шевченко на добивании не смог попасть в верхний угол после удара Кобина.

Греки постепенно выровняли игру, а на 39 минуте нанесли решающий удар. Салпингидис получил мяч на ход, проскочил между Хачериди и Кучером и пробил в угол мимо Пятова.

Далее наступило соло голкипера Греции Цорваса. Он парировал опасные удары Алиева и Ракицкого. Еще в одном эпизоде ​​Хачериди помешал пробить Шевченко. Уже на последней минуте Гусев не успел на добивание, когда вратарь отбил мяч после дальнего выстрела.

Прямо на поле расплакался Андрей Шевченко. Его мечте поехать на Кубок мира не суждено было сбыться.

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После этого матча в тренерской карьере Алексея Михайличенко наступила 10-летняя пауза, вплоть до увольнения с "Динамо" Александр Хацкевич.