"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы

Команда Шарана получила первое очки в Лиге Европы. Фото: официальный сайт "Александрии".

"Александрия" во втором туре Лиги Европы сыграла вничью с бельгийским "Гентом" 1, 1. Таким образом, александрийцы получили первое очко на стадии групповых раундов еврокубков.

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Юрий Панькив подвел команду. Вратарь "Александрии" Панькив считается одним из лидеров команды, много выручает команду, но в еврокубках пока у него не очень складывается Ошибся в предыдущей игре против "Вольфсбурга" и в игре против "Генка" пропустил на самый сильный удар в ближний угол.

"Александрия" решила сыграть в отрытый футбол. Несмотря на то, что фаворитом матча было не "Александрия" подопечные Шарана решили сыграть довольно активно в атаке, а не только думая об обороне. "Александрия" пыталась играть первым номером, владеть территориальным преимуществом.

"Александрия" преобладала соперника



Команда Шарана превосходила соперника в мотивации. В плане мастерства, конечно, что бельгийская команда имела преимущество. Но благодаря желанию и самоотдаче украинская команда владела инициативой. Нивелируя преимущество в классе благодаря желанию.

Александрийцам не хватило опыта, чтобы победить. Подопечные Шарана имели собственные моменты, но хватило хладнокровия, чтобы их реализовать. Такие моменты приходят только с опытом. При этом пропустили не совсем обязанностей гол после контратаки. "Александрия" может занести себе в актив матч против "Гента". Команда преобладала соперника, а футболисты получили бесценный опыт.

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После двух туров "Александрия" набрала одно очко и делит 3-4 место в "Сент -Етьеном". Именно с французами подопечные Шарана проведут следующий матч 24 октября в гостях.