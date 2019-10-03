"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 864
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5941
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5202
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 477
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3438
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3087
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7326
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9783
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3114
Фото
Все фото
9
16
6
10
5
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Видео
Все видео
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"
Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"
Голевая феерия "Ливерпуля" и волевая победа "Барселоны": результаты матчей среды второго тура Лиги чемпионов
Голевая феерия "Ливерпуля" и волевая победа "Барселоны": результаты матчей среды второго тура Лиги чемпионов
Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов
Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5202
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 891
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 909
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 90
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
четверг, 03 октября 2019 22:14

"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы

  Комментировать
&quot;Александрия&quot; одержала историческую ничью в Лиге Европы
Команда Шарана получила первое очки в Лиге Европы. Фото: официальный сайт "Александрии".

"Александрия" во втором туре Лиги Европы сыграла вничью с бельгийским "Гентом" 1, 1. Таким образом, александрийцы получили первое очко на стадии групповых раундов еврокубков.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Львов - Арене"


Юрий Панькив подвел команду. Вратарь "Александрии" Панькив считается одним из лидеров команды, много выручает команду, но в еврокубках пока у него не очень складывается Ошибся в предыдущей игре против "Вольфсбурга" и в игре против "Генка" пропустил на самый сильный удар в ближний угол.

"Александрия" решила сыграть в отрытый футбол. Несмотря на то, что фаворитом матча было не "Александрия" подопечные Шарана решили сыграть довольно активно в атаке, а не только думая об обороне. "Александрия" пыталась играть первым номером, владеть территориальным преимуществом.

"Александрия" преобладала соперника


Команда Шарана превосходила соперника в мотивации. В плане мастерства, конечно, что бельгийская команда имела преимущество. Но благодаря желанию и самоотдаче украинская команда владела инициативой. Нивелируя преимущество в классе благодаря желанию.

Александрийцам не хватило опыта, чтобы победить. Подопечные Шарана имели собственные моменты, но хватило хладнокровия, чтобы их реализовать. Такие моменты приходят только с опытом. При этом пропустили не совсем обязанностей гол после контратаки. "Александрия" может занести себе в актив матч против "Гента". Команда преобладала соперника, а футболисты получили бесценный опыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкт-Галлен просыпается ближе к обеду


После двух туров "Александрия" набрала одно очко и делит 3-4 место в "Сент -Етьеном". Именно с французами подопечные Шарана проведут следующий матч 24 октября в гостях.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Александрия" одержала историческую ничью в Лиге Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 55713
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 49005
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 33013
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 25911
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 16479
Спорт
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
Голкипер "Славии" эффективным финтом обыграл нападающего "Боруссии"
 Просмотров: 252
Украинский футболист выступил против проведения в Киеве гей-парадов
Украинский футболист выступил против проведения в Киеве гей-парадов Просмотров: 432
Санкт-Галлен просыпается ближе к обеду
Санкт-Галлен просыпается ближе к обеду
6
 Просмотров: 207
Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"
Обидчик "Динамо" забил фантастический гол в ворота "Валенсии"
 Просмотров: 396
"Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Украины
"Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Украины Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
2
"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
Голосов: 778
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua