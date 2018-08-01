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среда, 01 августа 2018 11:29

Александр Усик завоевал титул суперчемпиона

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Александр Усик завоевал титул суперчемпиона
Усик получил титул суперчемпиона. Фото: Zik

Абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) получил звание суперчемпиона WBO.

"Голосование уже произошло и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", - сказал представитель Всемирной боксерской организации.

Фактически это звание позволит ему в любой момент требовать поединка против чемпиона WBO в супертяжелом весе. Обладателем пояса WBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа (21-0, 20 KO).

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Александр стал третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Раньше такого статуса достигали Эвандер Холифилд и О'Нил Белл, но у них обоих было только 3 пояса - WBC, WBA и IBF.

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  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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