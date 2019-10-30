Александр Усик вошел в топ-5 супертяжей WBC

Боксер Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBC. Фото: pravda.if.ua

Украинский боксер Александр Усик занял пятую строчку в рейтинге супертяжей по версии WBC.

Информация об этом появилась на днях на официальном сайте Всемирного боксерского совета WBC.

Место в рейтинге Усик получил после дебютного поединка в супертяжелом весе, который он провел против американца Чазз Уизерспун. Бой провели 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США. Поединок длился 7 раундов. Выиграл его Усик техническим нокаутом - в 8-м Рауни Уизерспун не вышел на ринг.

Обладателем титула чемпиона WBC в супертяжелом весе сейчас является британец Деонтей Уайлдер.

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Возглавляют рейтинг бойцов в этой категории британцы Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри, третье место занимает кубинец Луис Ортис, на червертому месте россиянин Александр Поветкин.

На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, состоялся дебют в супертяжелом весе бывшего короля первого тяжелого веса, украинца Александра Усика. Он без проблем разобрался с американцем Чаззом Уизерспуном - угол соперника отказался от продолжения боя в перерыве между седьмым и восьмым раундами.