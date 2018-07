Алекс Фергюсон сделал первое заявление после инсульта

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записал видеообращение к болельщикам. 76-летний шотландец впервые после кровоизлияния в мозг показал себя публике.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить специалистам медучреждений, в которых я проходил лечение. Если бы не люди, которые ухаживали за мной, то я бы сейчас здесь не сидел. Спасибо им от себя и от имени всей моей семьи.

Мне очень приятно было получить большое число сообщений со всего мира с пожеланиями выздоровления. Все ваши добрые слова очень мне помогли, поэтому большое спасибо всем за поддержку.

Наконец, я надеюсь, что смогу позже в этом сезоне снова следить за МЮ, поэтому я хочу пожелать Жозе Моуринью и всем игроками команды удачи.

Спасибо Вам большое ", - сказал Фергюсон в видеообращении.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e