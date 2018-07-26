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четверг, 26 июля 2018 18:19

Алекс Фергюсон сделал первое заявление после инсульта

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Алекс Фергюсон сделал первое заявление после инсульта
Фергюсон оправился после инсульта. Скриншот видео

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записал видеообращение к болельщикам. 76-летний шотландец впервые после кровоизлияния в мозг показал себя публике.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить специалистам медучреждений, в которых я проходил лечение. Если бы не люди, которые ухаживали за мной, то я бы сейчас здесь не сидел. Спасибо им от себя и от имени всей моей семьи.

Мне очень приятно было получить большое число сообщений со всего мира с пожеланиями выздоровления. Все ваши добрые слова очень мне помогли, поэтому большое спасибо всем за поддержку.

Наконец, я надеюсь, что смогу позже в этом сезоне снова следить за МЮ, поэтому я хочу пожелать Жозе Моуринью и всем игроками команды удачи.

Спасибо Вам большое ", - сказал Фергюсон в видеообращении.

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5 мая Алекс Фергюсон был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и перенес операцию.

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