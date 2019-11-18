акицкий - отличный футболист,верный друг и замечательный человек" - Коноплянка

Евгений Коноплянка (справа) признался, что ему не хватает Ярослав Ракицкий (слева) в сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что ему не хватает в сборной Украины защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

"Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безупречно точные, словно управляемые лазерным лучом, передачи? Как бы мы сейчас хорошо не играли, его все равно не хватает. Кроме того что Ракицкий - отличный футболист, он еще верный друг и замечательный человек" , цитирует Коноплянку "sport.ua"

Ярослав Ракицкий перестал получать приглашения в сборную Украины после того, как сменил "Шахтер" на российский "Зенит" в начале 2019 года.

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Сборная Украины выиграла отборочную группу квалификации на Евро-2020. 30 ноября команда Шевченко узнает соперников по финальной части Евро.