"Ахметов сказал, что лучше проигрывать, показывая футбол, как у нас, чем выигрывать, как "Динамо"- Срна

Дарио Срна с 2019 года входит в тренерский штаб "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов остался доволен игрой своей команды в матче за Суперкубок Украины.

Для президента "горняков" на первом месте остается качество игры команды.

"Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента - он любит хороший футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, который показывало" Динамо". Для него это всегда очень важно", - сказал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна в комментарии официальному сайту "горняков".

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В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" - 3:1.