"Ахметов назначил тренера в "Динамо" - соцсети остро отреагировали на приглашение Луческу

Сегодня стало известно, что главным тренером ФК "Динамо" стал бывший наставник "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам", - сказал президент столичного "Динамо" Игорь Суркис, слова которого цитирует официальный сайт клуба.

Однако, болельщики, по больше мере, критикуют такое решение собственников столичной команды, и вообще подозревают, что это вынужденное какое-то назначение, продиктованное Ахметовым.

Поводом для подобных рассуждений в социальных сетях стал материал румынского издания Ziare. В нем утверждалось, что Луческу прежде чем принять предложение "Динамо" и подписать контракт обсудил этот вопрос с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

В целом, большинство пользователей соцсетей, считают, что Луческу "в "Динамо" не место". А ультрас уже даже анонсировали акции протеста, призвав всех сотрудников столичного ФК писать заявления об увольнении.

Свое протестное заявление в телегармм-канале и Instagram, ультрас "Динамо" сопроводили фото с трибуны стадиона. На нем растянут баннер с надписью: "Суркисы от@битесь от Динамо".

Пользователи Facebook из числа болельщиков клуба настроены не менее агрессивно.

"Ринат попросил Суркисов устроить безработного Будулая...", - пишет Volodymyr Geleta, комментируя назначение.

"А Срну - пригласить стать капитаном Динамо Киев? И что дальше - Янукович вернётся?", - отмечает Maksym Maksymov.

"Это полностью провал.....Суркисов...Пусть продаст клуб арабским шейхам , толку больше будет...", - советует Юрий Плюшкин.

"Почему .....ПОЧЕМУ из всех тренеров мира, наших не наших, динамовских не динамовских, из всех в МИРЕ .... Они пригласили Мистера..... . НО ....... ему 74 года и ГЛАВНОЕ он человек создавший Шахту.... Создавший.!!! Это сюр какой то, параллельная вселенная", - возмущен пользователь Алексей Сорока.

Напомним, текущий сезон стал самым провальным в истории "Динамо". Бело-синее проиграли 9 матчей в УПЛ и еле-еле удержались на втором месте. По итогам таких "результатов" бывший главный тренер Алексей Михайличенко был уволен.