Агент рассказал, в какой клуб может перейти Матвиенко

Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Фото: из открытых источников

Агент защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал, в какой клуб может перейти его клиент в будущем.

"Пока об этом говорить сложно. На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим.

Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю очень близка к игре "Шахтера" и сборной Украины. Такой футбол - с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее - идеально подходит для Матвиенко", - сказал Данченко в интервью "Футбум".

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Во время зимнего трансферного окна английские клубы "Манчестер Сити" и "Арсенал" интересовались Николаем Матвиенко, но трансфер из "Шахтера" так и не состоялся.