Агент рассказал, при каком условии Матвиенко покинет "Шахтер"

Николай Матвиенко подписал новый 5-й контракт с "Шахтером". Фото: ФК "Шахтер"

В услугах защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летнего Николая Матвиенка заинтересованы ряд европейских клубов.

Несмотря на то, что игрок подписал новый контракт с донецким клубом, интерес к Матвиенко не уменьшился.

"Возможен трансфер Николая Матвиенко? Все будет зависеть от "Шахтера". Мяч, как говорится, на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили "горняков", - сказал агент Юрий Данченко в комментарии "Команде-1".

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Николай Матвиенко является основным защитником "Шахтера" и сборной Украины. По сообщению СМИ, ряд английских и итальянских клубов заинтересованы в услугах футболиста.