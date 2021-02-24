Африканского форварда, которым интересовалось "Динамо", перехватили россияне

Киевляне Фото gabonrewiev

Форвард "Хатайспора" 24-летний Аарон Бупендза не перейдет в киевское "Динамо". Он выбрал клуб с чемпионата России.

По последней информации, в настоящее время к покупке нападающего, который с 18 голами лидирует в бомбардирской гонке в турецкой Суперлиге, близкий "Краснодар". Представители российского и турецкого клубов накануне провели результативные трехчасовые переговоры, которые завершились принципиальным согласием на заключение сделки. Об этом сообщает sport.ua.

Несмотря на то, что "Хатайспор" хотел выручить за Бупендзу не менее €10 млн, "Краснодар" удалось сбить цену до €8 млн плюс 20% от последующей продажи. Кроме того, если россиянам удастся продать Бупендзу в будущем за 20 или более миллионов евро, то "Краснодар" заплатит "Хатайспору" еще €2,5 млн.

Нынешний сезон Бупендза доиграет в "Хатайспоре", а в Россию переедет летом. Ожидается, что завтра, 25 февраля, футболист пройдет медосмотр в "Краснодаре", и в случае положительных новостей от медиков, сразу же подпишет контракт с российским клубом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона

"Динамо" давало за Бупендзу €8 млн и форварда Жерсона Родригеша. Но турецкий клуб ответил отказом.