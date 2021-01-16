Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке

Рекорд держался 9 лет. Фото: Твиттер TeddyTamgho

Спортсмен из Буркино-Фасо Юг Фабрис Занго установил новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

На соревнованиях во французском Обьере африканский легкоатлет показал результат 18,07 м, установив новый рекорд в этой дисциплине. До этого рекордом обладал француз Тедди Тамго с результатом 17,92 м. Данное достижение продержалось на вершине больше 9 лет. Сообщает "Телеграф".

Мировой рекорд на открытом воздухе (18,29 м) принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. Он был установлен в 1995 году в Гетеборге.

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Там же установлен и мировой рекорд у женщин (15,50 м), обладательницей которого является украинка Инесса Кравец.