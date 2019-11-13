"Адидас" перевернул вверх ногами флаг сборной России

Русския снова вляпались в скандал

Сборной России не везет с новой формой.

Российский футбольный союз официально подтвердил, что сборная России закончит отборочный турнир Евро-2020 в форме образца Кубка мира, в которой провела все предыдущие матчи. Об этом пишет sports.ru

Две оставшихся игры – дома с Бельгией и в гостях у Сан-Марино – должны были стать масштабной презентацией нового комплекта, подготовленного для Евро-2020, но вместо этого в разгаре спор РФС и adidas.

Форму сборной России официально представили 7 ноября – одной из первых в линейке adidas. Аудиторию сразу смутили детали, в первую очередь рукава с перевернутым флагом России (или сербским – как посмотреть).

Уже тогда появилась информация о недовольстве внутри самой сборной и желании РФС добиться доработки комплекта.

Осложнили ситуацию и формы других сборных, работающих с adidas, в той же стилистике.

Например, у Германии – правильный порядок от черного к желтому, совпадающий с флагом.

Рукава колумбийской футболки для Кубка Америки-2020 тоже выполнены в соответствии с государственной символикой, учтена даже толщина желтой полосы: она в два раза шире синей и красной, как и на флаге.

И только у России флаг именно перевернут.

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В июне произошел скандал в Париже. Во время отборочного матча между сборными Франции и Албании французы исполнили гимн Андорры вместо гимна Албании а затем диктор попросил прощения у сборной Армении