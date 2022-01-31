ачнет футбольную карьеру в 35 лет. Стало известно, почему Усик будет играть за "Полесье"

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик будет выступать за клуб из Житомира.

Усик примет участие в предсезонном турнире Winter Cup в Турции.

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"Он хороший друг президента нашего клуба (президент "Полесья" – Геннадий Буткевич –Gazeta.ua .). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, выступившего спонсором этого турнира вместе с Александром Ярославским (президент "Металлиста" - Gazeta.ua) и телеканалами "Футбол", возникла идея, чтобы Усик дебютировал за нашу команду. Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за "Таврию". Кроме того, сам Усик хотел сыграть за "Полесье" Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение.

"Полесье" рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт? Посмотрим. Если он усилит нашу команду – будем предлагать, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе", – сказал Загульский в комментарии FanDay.

В первом матче Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет с "Вересом". В своем последнем поединке, состоявшемся 25 сентября 2021 года в Лондоне, Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей, отобрав у него четыре чемпионских пояса. Летом боксеры проведут реванш. "Полесье" занимает девятое место в турнирной таблице и на девять очков отстает от зоны стыковых матчей за выход в УПЛ.