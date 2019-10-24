Абрамович отказался продавать "Челси"

Именно Роман Абрамович приглашал Шевченко в "Челси"

Россиянин Роман Абрамович отказался продать "Челси" крупному консорциуму с Ближнего Востока.

Об этом утверждает британское издание Daily Mail.

По данным издания, покупатель предлагал "большие деньги" по окончании прошлого сезона.

Британские СМИ считают, что отказ не окончательный. Российский бизнесмен может согласиться продать клуб за сумму около 3,5 млрд евро.

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Роман Абрамович приобрел клуб в 2003-м. Он из середняка английского футбола сделал одного из грандов футбольной Европы.