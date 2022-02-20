Абраменко рассказал о талисмане, который помог выиграть медаль на Олимпиаде в Пекине

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал единственную награду для Украины на Олимпиаде благодаря своему талисману.

У главного тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева есть счастливая лопата, которая выкрашена в сине-желтое знамя и помогает удачно выступать.

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"Это повелось с Пхенчхана, все тренеры, чтобы не путаться со своими лопатами, как-то выделяют их. И тренер тоже решил так сделать, и уже после Кореи эта лопата попала в объективы камер, и начали говорить, что это наш талисман. Как оказывается, это действительно так и есть", – сказал Александр в комментарии "Суспільне Спорт".

Автор: Facebook Александра Абраменко

Абраменко – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В Корее он получил единственную награду для Украины. На Играх-2022 Александр получил серебряную награду, ставшую для Украины единственной в Пекине.