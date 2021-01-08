Абада рассказал, перейдет в "Динамо"

Лиэль Абада может стать первым зимним новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Вингер "Маккаби" Петах-Тиква 19-летний Лиэл Абада не знает, перейдет ли он в "Динамо".

Израильский футболист готовится к следующим матчам своего клуба и не имеет никаких новостей о переезде в Украину.

"Сейчас я нахожусь в Петах-Тикве. Ничего нового мне не сообщали, мои мысли только о футболе. Реклама - это хорошо, но я буду продолжать работать и быть скромным. Я хочу добиться как можно больше, но мне еще предстоит долгий путь. Я буду много работать, этого нет предела.

Я не занимаюсь трансфером, для этого есть специальные люди. Буду ли я в "Маккаби" на момент следующего матча? Не знаю ", - сказал Абада в комментарии Maariv.

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По отказом СМИ "Динамо" хотело подписать Лиэл Абада за 5 млн, но клубы не смогли договориться о деталях перехода.