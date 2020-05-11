"Я зол на Россию": игрок сборной Украины осудил оккупацию Донецка

Богдан Бутко провел 33 матча за сборную Украины. Фото: УАФ

Защитник познанского "Леха" и сборной Украины Богдан Бутко осудил оккупацию Донецка .

Родители футболиста до сих пор живут в оккупированном месте. Сам Бутко тоже планировал прожить свою жизнь в Донецке.

"Там живут мои родители и родители жены. Сколько бы ни предлагал уехать, помочь с жильем, они не хотят. Понимаю их - они уже привыкли к этой жизни, не хотят бросать дома, животных. Это мы можем взять и поехать хоть в Китай или Австралию. у нас появились телефоны, интернет, а у родителей не было такой возможности. Им трудно перестроиться и уехать. Но, конечно же, я зол на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Оно принадлежало Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина", - сказал Бутко в интервью "Трибуне".

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Богдан Бутко принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016 в составе сборной Украины. Контракт игрока принадлежит "Шахтеру", но он выступает на правах аренды в Польше