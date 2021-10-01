"Я знаю, как тебя побить" - Джошуа обещает отомстить Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа уверен, что сможет взять реванш у Александра Усика.
Появилось видео первого разговора боксеров на ринге после боя. Джошуа еще до объявления результатов боя заговорил о реванше. Британский боксер уже знал, что проиграл Усику.
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"Мы сделаем это еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить. Спасибо", - сказал британский боксер в эфире Matchroom Boxing.
Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.
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