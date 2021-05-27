"Я забрал у него сердце" - Лопес не хочет больше драться с Ломаченко

Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко решением судей. Фото: BoxingScene

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес заявил, что накаутирует украинского боксера Василия Ломаченко.

Американский боксер ответил на слова украинца, который не признает своего поражения. Лопес больше не хочет выходить на ринг против Ломаченко.

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"Как по мне, это человек, который никогда не мирился с поражениями. Ранее он никогда не проигрывал, тем более так, как мне. Учитывая, как я его избил, Ломаченко остался в прошлом. В конце концов, я забрал у него сердце. Даже если мы проведем еще один бой, в этот раз я его нокаутирую. И это не просто разговоры.

Поединок с бойцом такого калибра, как он, поднял меня на другой уровень. Я когда только начал это, говорил людям: "Вам лучше получить меня сейчас, поскольку у вас более высокие шансы подраться со мной в данный момент, а не позже. Теперь слишком поздно для всех", - цитирует Лопеса Fightnews.

Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи отдали предпочтение американцу после 12 раундов поединка. Следующий бой Лопес проведет против австралийца Джорджа Камбососа, а Ломаченко встретится с японцем Масайоси Накатани.