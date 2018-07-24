"Я вырублю Усика" - известный боксер сделал громкое заявление

Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Гассиевым. Фото: delfi.ee

Почетный чемпион WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) заявил, что победит абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

"Лично хочу сразиться с Усиком. Он - боксер, у которого есть все четыре пояса и пояс журнала Ring, но первое имя, которое он назвал - это ливерпульский жирдяй. Я не мог поверить, что мое имя прозвучало первым из его уст, но когда я покинул тяжелый вес два года назад, то сказал, что я лучший в мире, и он, очевидно, поверил в то, что я сказал. Он победил всех других боксеров в своем весе.

Как я у него выиграю? Я вырублю его. Других вариантов нет. Не поймите меня неправильно, я не наивный, я ни на минуту не считаю, что я лучше Александра Усика. Меня не волнует, что кто-то там что-то говорит, я вам не Мурат Гассиев, мне нужен только один удар - я доказал это за последние несколько лет.

Я счастлив. Он хочет драться в Англии, Эдди Хирн уже звонил мне. Я хочу, чтобы бой состоялся до конца года, это будет мой последний бой", - сказал Беллью.

Промоутер Тони Белью Эдди Хирн ранее заявил, что готов начать переговоры с командой Усика о проведении боя, передает Talk Sport.

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Усик готов подняться в супертяжелый вес ради боя с Беллью.