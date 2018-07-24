"Я вырублю Усика" - известный боксер сделал громкое заявление

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1080
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2286
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 486
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6408
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 603
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 990
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3015
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3286
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
4
9
13
5
14
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Видео
Все видео
Лунина презентовали в "Реале" - видео
Лунина презентовали в "Реале" - видео
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
Стартовал чемпионат Украины по футболу - видео
Стартовал чемпионат Украины по футболу - видео
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4149
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4365
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3645
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27154
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1152
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 15:12

"Я вырублю Усика" - известный боксер сделал громкое заявление

  Комментировать
&quot;Я вырублю Усика&quot; - известный боксер сделал громкое заявление
Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Гассиевым. Фото: delfi.ee

Почетный чемпион WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) заявил, что победит абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

"Лично хочу сразиться с Усиком. Он - боксер, у которого есть все четыре пояса и пояс журнала Ring, но первое имя, которое он назвал - это ливерпульский жирдяй. Я не мог поверить, что мое имя прозвучало первым из его уст, но когда я покинул тяжелый вес два года назад, то сказал, что я лучший в мире, и он, очевидно, поверил в то, что я сказал. Он победил всех других боксеров в своем весе.

Как я у него выиграю? Я вырублю его. Других вариантов нет. Не поймите меня неправильно, я не наивный, я ни на минуту не считаю, что я лучше Александра Усика. Меня не волнует, что кто-то там что-то говорит, я вам не Мурат Гассиев, мне нужен только один удар - я доказал это за последние несколько лет.

Я счастлив. Он хочет драться в Англии, Эдди Хирн уже звонил мне. Я хочу, чтобы бой состоялся до конца года, это будет мой последний бой", - сказал Беллью.

Промоутер Тони Белью Эдди Хирн ранее заявил, что готов начать переговоры с командой Усика о проведении боя, передает Talk Sport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Читатели gazeta.ua могут определить лучший бой в истории с участием украинского боксёра

Усик готов подняться в супертяжелый вес ради боя с Беллью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я вырублю Усика" - известный боксер сделал громкое заявление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 305239
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 204462
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 60704
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 44558
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 41725
Спорт
Лунин украсил обложку авторитетного испанского издания
Лунин украсил обложку авторитетного испанского издания Просмотров: 261
Экс-футболист "Шахтера" раскритиковал Виду за возглас "Слава Украине!"
Экс-футболист "Шахтера" раскритиковал Виду за возглас "Слава Украине!" 1 Просмотров: 702
Экс-игрок сборной Украины рассказал, поддерживает ли Путина
Экс-игрок сборной Украины рассказал, поддерживает ли Путина Просмотров: 1089
Суркис возмутился из-за разного наказания "Динамо" и "Шахтера"
Суркис возмутился из-за разного наказания "Динамо" и "Шахтера" Просмотров: 1017
Экс-футболист "Реала" в восторге от трансфера Лунина
Экс-футболист "Реала" в восторге от трансфера Лунина Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 960
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua