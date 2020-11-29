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воскресенье, 29 ноября 2020 14:02

Я видел это – Форман о бое Тайсона и Джонса

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Я видел это – Форман о бое Тайсона и Джонса
Джорджу Форману понравился бой. Фото AFP

Легенда бокса Джордж Форман прокомментировал бой Майка Тайсона и Роя Джонса.

"Тайсон не бьется как 50-летний. Он в очень хорошей форме для Роя. Тайсон сделал все, что мог, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все, что мог, чтобы избежать мощности Майка в последнем раунде. Теперь я видел это. Лучший выставочный бой. Тайсон до самого конца хотел оформить нокаут. Джонсу пришлось использовать каждый трюк из своего арсенала, чтобы выдержать эти удары. Он удерживал Майка, но делал это ради своего блага", - написал Форман в Twitter.

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Выставочный бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился вничью.

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