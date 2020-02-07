"Я уничтожу тебя на глазах у твоих же фанатов" - Пулев о бое против Джошуа

Пулев настроен отобрать чемпионский пояс в Джошуа. Фото: рейтер

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев не сомневается в собственной победе над британцем Энтони Джошуа.

"Успокойся, чемпион, я вижу, что ты волнуешься и боишься драться за пределами Британии. Ты прав, тебе стоит волноваться

Не переживай, Джошуа, я приеду в Лондон и уничтожу тебя на глазах у твоих же фанатов", - приводит слова Пулева "Sky Sports".

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Бой между Полевым и Джошуа состоится в июне на домашней арене "Тоттенхэма". На кону боя между болгарином и британцем будет стоять чемпионский пояс IBF, которым владеет Джошуа.