"Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог матча Швейцария - Украина должен был решаться на футбольном поле" - Зинченко

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение УЕФА присудить национальной команде техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

По словам футболиста "Манчестер Сити", судьба места в группе А Лиги наций имела решаться на футбольном поле.

"Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже легче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно - это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

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Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв 2 матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Де справедливость?

Футбол - это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными ", - сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол".

УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины в матче 6 тура Лиги наций против Швейцарии. Врач Кантона Люцерн отменил матч из-за наличия больных коронавирусом в команде Андрея Шевченко.