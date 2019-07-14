"Я счастлив" – Малиновский в Милане

Руслан Малиновский прибыл в аэропорт Милана

Украинский хавбек "Генка" Руслан Малиновский прибыл в аэропорт Милана.

"Я счастлив, но пока не могу ничего рассказывать. Я собираюсь подписать контракт, а затем говорить. Forza Atalanta (Вперед "Аталанта" – прим.)", – сказал Малиновский. Об этом пишет "Трибуна"

"Аталанта" заплатит за трансфер 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выбив из борьбы за полузащитника "Сампдорию" и "Боруссию" Дортмунд.

Встреча с представителями клуба из Бергамо состоится завтра.

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Ранее сообщалось, что бельгийский клуб также получит 10% от будущей перепродажи 26-летнего украинца.