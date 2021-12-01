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среда, 01 декабря 2021 10:42

"Я против коррупции. Левандовского ограбили" - Патрис Эвра

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&quot;Я против коррупции. Левандовского ограбили&quot; - Патрис Эвра
Роберт Левандовски занял второе место. Фото: Reuters

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал итоги голосования за обладателя "Золотого мяча" 2021 года. Награда в седьмой раз досталась форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место, третьим стал полузащитник "Челси" Жоржиньо.

"Мне жаль Левандовского. Им пришлось придумать трофей для него, потому что они чувствуют свою вину. Они знают, что это коррупция. Люди, откройте глаза! Я не тот человек, который должен говорить, кто заслужил награду, а кто нет. Но все в комментариях пишут - грабёж. Люди не согласны. Я уверен, что если размещу голосование о том, кто должен был выиграть "Золотой мяч" - Месси или Левандовски, то выиграет Левандовский. В чём же футбольный интерес? Я не ненавижу Месси. Мне говорят, ты проиграл ему три финала Лиги чемпионов! Во-первых, перестаньте проявлять неуважение к "Барселоне". Я проиграл финалы "Барселоне". Хави и Иньеста заслуживали "Золотой мяч", но его отдали Месси.

Ещё говорят: Криштиану твой друг, поэтому ты ненавидишь Месси. Я не хочу говорить с вами, ребята. Если я вам не нравлюсь, мне всё равно. Ваш разум недостаточно открыт, вы сосредоточены лишь на любви к своему игроку. Если любишь кого-то, то защищаешь его. Так что вы никогда не поймёте мой посыл против массовой организованной коррупции в футболе. Накануне церемонии я сказал, что выиграет Месси. Да это же было легко! Потому что мой мозг работает правильно. Меня не обманешь.

Месси провёл прекрасный сезон. Но Левандовский был лучшим в этом году и в прошлом. Мне нравится Месси тем, что он "убивает" не только на поле, но и за его пределами. Месси взял "Золотой мяч" и сказал Левандовский: "Роберт, ты должен был выиграть его в прошлом году". А что насчёт этого года, Лео? Ребята, откройте глаза. France Football, нам нужны ответы. Роберт, мне жаль, что тебя вновь ограбили", - сказал Эвра в Instagram.

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По итогам голосования газеты France Football Лионель Месси опередил Роберта Левандовского на 33 очка, заняв первое место. Поляк остался вторым. В 2020-м "Золотой мяч" не присуждался.

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