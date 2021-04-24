"Я потерял много друзей на улице" - Шевченко анонсировал выход своей книги

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал выход своей книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ( "Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол").

Книга расскажет о биографии звезды мирового футбола.

"У меня в жизни были четыре футбольные любви "Динамо", "Милан","Челси" и сборная Украины. Недалеко от моего дома произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, сделав радиоактивным мяч, с которым мы, дети, играли. сначала я жил в Советском Союзе, а затем - в своей независимой Украине. я потерял много друзей на улице, которые были захвачены сильнее соблазнами, чем они. я был спасен благодаря спорту и семьи.

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На своем пути я познакомился с необычными людьми, без которых я бы не стал тем, кем есть сегодня. Были победы и поражения. Это была огромная жертва ради работы - единственного известного мне способа воплотить мечты в реальность. Пришло время оглянуться и все рассказать. Чтобы поблагодарить тех, кто сопровождал меня. Я бы никогда не сделал это самостоятельно.

Forza Gentile, написанная совместно с моим другом Алессандро Альчато - это ящик всех моих эмоций, всей моей жизни, спортивного или нет. В книжных магазинах Италии с 29 апреля (а вскоре и во многих других странах) ", - написал Шевченко в своем Twitter.



Заметим, книга написана на итальянском языке в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, который уже сотрудничал подобным образом с Андреа Пирло. Стоимость творения Шевченко составляет € 18. Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Национальная команда примет участие в Евро-2020/21.