Стало известно, сколько получили игроки сборной Украины за выход на Евро-2020 \ 21 и дивизион А Лиги наций

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Игроки сборной Украины получили по $ 50 тыс за выход в дивизион А Лиги наций и от $ 100 тыс за выход на Евро-2020/21.

Журналист Александр Денисов рассказал о системе призовых в национальной команде.

"Размер премиальных в сборной сейчас определяет Андрей Шевченко. Раньше, когда был еще Олег Блохин и команда вышла на чемпионат мира - было иначе. Тогда призовые распределяли Блохин и президент Федерации. Сейчас только Шевченко определяет, кто и сколько получит.

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Что касается денег за отбор на Евро-2020/21, то там все суммы белые, уплаченные налоги. Роман Яремчук оценил свои призовые в размере трехкомнатной квартиры в Киеве.

Я слышал, что цифры колебались от $ 50 тыс в Лиге наций в значительно больших за успех в отборе к Евро-2020. Там уже от $100 тыс долларов за выход на Евро. Не за матч, конечно. За все отбор", - сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная выиграла отборочную группу к турниру опередив Португалию и Сербию. В финальной части украинцы сыграют против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Сборная Украины в 2020 году выступала в группе А Лиги наций. Команда Андрея Шевченко заняла последнее 4 место и вылетела обратно в дивизион В.