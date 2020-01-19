Я обожаю русских – Макгрегор

Коннор Макгрегор говорит, что внимательно изучил Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в России.

"У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу". Об этом сообщает "Трибуна".

"Почему президент UFC эйна Уайт против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб.

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Сегодня утром Макгрегор нокаутировал Серроне на 40 секунде их поединка. Теперь он заявил, что хочет титульный бой против Хабиба Нурмагомедова.