"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 270
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 765
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 792
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2088
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1044
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 513
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3411
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
6
9
6
3
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Видео
Все видео
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Повторяет за Усиком. Джошуа тоже сыграл в футбол
Повторяет за Усиком. Джошуа тоже сыграл в футбол
Не каждому дано. Невероятный Ибрагимович показал, как качает пресс
Не каждому дано. Невероятный Ибрагимович показал, как качает пресс
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 981
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1818
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1071
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 432
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 711
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 19:14

"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде

  Комментировать
&quot;Я них*ра не поняла&quot; - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде
Анастасия Мишина опозорилась незнанием английского языка. Фото: Instagram/nastia_ice/

Российская фигуристка Анастасия Мишина опозорилась на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Олимпийского комитета России после выступления дала интервью телеканалу BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова "подгорает". Россияне свирепствуют из-за игнорирования украинских спортсменов на Олимпиаде

Журналистка спросила у представительницы России на английском языке о том, как она себя чувствует после падения. Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.

"Я н*хра не поняла, – ответила Мишина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 30621
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 11988
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 10872
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 9243
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 5 Просмотров: 8991
Спорт
Не только Малиновский. Почему Вернидуб лучший украинский футбольный селекционер
Не только Малиновский. Почему Вернидуб лучший украинский футбольный селекционер
 Просмотров: 108
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси
 Просмотров: 297
"Неуважение к своим игрокам" - тренер сборной Украины отказался от натурализации
"Неуважение к своим игрокам" - тренер сборной Украины отказался от натурализации Просмотров: 585
Цыганык назвал будущего капитана сборной Украины
Цыганык назвал будущего капитана сборной Украины Просмотров: 288
Украинцы на Олимпиаде: итоги четвёртого дня и медальный зачет
Украинцы на Олимпиаде: итоги четвёртого дня и медальный зачет
 Просмотров: 2475
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
7
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
5
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
Голосов: 512
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть