"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде

Анастасия Мишина опозорилась незнанием английского языка. Фото: Instagram/nastia_ice/

Российская фигуристка Анастасия Мишина опозорилась на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Олимпийского комитета России после выступления дала интервью телеканалу BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова "подгорает". Россияне свирепствуют из-за игнорирования украинских спортсменов на Олимпиаде

Журналистка спросила у представительницы России на английском языке о том, как она себя чувствует после падения. Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.

"Я н*хра не поняла, – ответила Мишина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.