"Я них*ра не поняла" - российская фигуристка опозорилась на Олимпиаде

Российская фигуристка Анастасия Мишина опозорилась на Олимпиаде в Пекине.
Сборная Олимпийского комитета России после выступления дала интервью телеканалу BBC.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова "подгорает". Россияне свирепствуют из-за игнорирования украинских спортсменов на Олимпиаде
Журналистка спросила у представительницы России на английском языке о том, как она себя чувствует после падения. Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.
"Я н*хра не поняла, – ответила Мишина.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
Комментарии