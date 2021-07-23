"Я из Львова" - воспитанник "Шахтера" не захотел играть в России

Роман Якуба будет выступать в Латвии. Фото: Футбум

Бывший игрок молодежной команды "Шахтера" 20-летний Роман Якуба отказался выступать в чемпионате России.

Молодыми защитником интересовался клуб "Сочи", но игрок решил перебраться в Латвию.

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"Перед тем, как на меня вышли латыши, у меня было два варианта. Один клуб из Польши -" Ракув". С ними не получилось договориться через большую компенсацию. Поляки испугались, что она будет слишком большой для них, поэтому не сложилось.

Также был вариант из России - футбольный клуб "Сочи", который еще зимой хотел меня выкупить. Им даже удалось договориться с "Шахтером" по сумме перехода, но все же я из Львова, поэтому решил отказаться от возможности поиграть в России. А уже через пару недель мне вышла "Вальмиера" и вопрос был решен ", - цитирует Якубу Footboom.

Роман Якуба и провел прошлый сезон в составе молодежной команды "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за сборную Украины Ю-19. 24 июля "Шахтер" начнет сезон матчем против "Ингульца". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.