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среда, 09 марта 2022 10:16

"Я буду биться" - Ребров заявил о готовности взять в руки оружие и воевать с РФ

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&quot;Я буду биться&quot; - Ребров заявил о готовности взять в руки оружие и воевать с РФ
Сергей Ребров. Фото: instagram.com/alainfcae

Сергей Ребров вернется в Украину по окончании сезона и будет защищать страну от оккупантов.

Об этом украинский футбольный тренер заявил в интервью Independent.ie.

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"Мы сейчас не думаем о футболе, мы думаем о защите своей страны. Я очень горжусь людьми, воинами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы обязаны бороться за нашу свободу.

У меня работа в ОАЭ, но как только сезон закончится, я вернусь домой со своими людьми. Как только смогу, я уйду. Я буду биться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Конечно, я возьму в руки оружие.

Мы выживем. Мы выиграем. Я не вижу компромисса, потому что нет компромисса с Путиным. Он хочет дойти до Киева и показать, что он оккупировал нашу страну, он не заинтересован в компромиссах. Мы будем сражаться за свой народ и останемся до конца. Сейчас мы боремся за свою страну, мы хотим решать свою судьбу, а не чтобы люди управляли нашей страной или указывали нам, что делать в будущем", - сказал Ребров.

Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" из ОАЭ в июне 2021 года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Под руководством украинца "Аль-Айн" потерпел всего три поражения.

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