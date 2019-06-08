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суббота, 08 июня 2019 15:05

"Я благодарен украинским болельщикам в Польше" – сын погибшего летчика

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&quot;Я благодарен украинским болельщикам в Польше&quot; – сын погибшего летчика
Дришлюк играет в "Александрии"

Сборная Украины U-20 на чемпионате мира в Польше вышла в полуфинал, где 11-го июня сыграет с Италией.

"Ребята - молодцы, в матче с Колумбией выложились на сто процентов. Мы очень рады победе, но сейчас все наши мысли уже в полуфинале. Особым фактором в этой встрече стала жара. На стадионе было около 30 градусов, и это чувствовалось уже на предматчевой разминке". Об этом пишет sport.ua

"Мы благодарны нашим болельщикам, ведь в каждом матче на этом турнире чувствуем их неистовую поддержку. Радуемся, что они приходят и болеют за нашу команду", - отметил хавбек сборной Украины Кирилл Дришлюк.

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Отец Кирилла Дришлюка погиб в войне на Донбассе 6 июня 2014, когда российские оккупанты сбили самолет Ан-30 над Славянском.

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