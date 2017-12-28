99% российских спортсменов сидят на допинге - следователь антидопингового агентства

Почти все спортсмены из России употребляют допинг

Почти все спортсмены из России употребляют допинг.

Об этом заявил бывший следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон.

"В ходе расследования мы выяснили, что 99% российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора - или допинг, или конец карьеры", - отметил следователь.

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По его словам, спортсмены и тренеры были связаны с российскими врачами, которые разрабатывали режима употребление допинга. Он добавил, что запрещенные препараты фактически хранятся в зданиях министерства спорта России.

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал пятерых российских спортсменов. Комитет признал их виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Поэтому в российских спортсменов отберут медали, а их результаты аннулируют. Спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, которые организует МОК, в любом виде. Российские специалисты не будут допущены к проведению допинг-тестирования во время чемпионата мира 2018 года.