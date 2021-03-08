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понедельник, 08 марта 2021 12:21

75-летний Луческу показал свою технику работы с мячом

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75-летний Луческу показал свою технику работы с мячом
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: УНИАН

Наставник "Динамо" 75-летний Мирча Луческу несмотря на cерьёзный возраст вправо владеет мячом.

При подготовке киевлян к матчу 17-го тура против "Миная" румынский тренер нашел несколько секунд, чтобы "поиграть" с мячом и показать достаточно хороший пример своим подопечным.

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Перед началом тренировки Луческу несколько раз набил мяч на ноге и колене. На лице наставника киевлян сразу появилась улыбка.

Мирча Луческу подписал контакте с "Динамо" на 2 года. В Украине он работал 12 лет с "Шахтером".

В последнем туре "Динамо" победило "Минай" - 3:0. Киевляне опережают "Шахтер" на 4 очка в чемпионской гонке. Следующую игру команда Луческу проведет 11 марта в рамках 1/4 Лиги Европы против "Вильярреала".

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