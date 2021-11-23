"70 тысяч фанов на "Олимпийском" - Реванш Усик - Джошуа хотят провести в Киеве

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Реванш между Энтони Джошуа и Александром Усиком хотят провести в Киеве на НСК "Олимпийский".

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о подготовке ко второму бою между боксерами.

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"Мы договорились с Эдди Хирном (промоутер Джошуа. - Gazeta.ua) в начале декабря встретиться в Европе и обсудить возможные варианты. Единственный параметр, в котором Украина не сможет превзойти Великобританию, - это прибыль от продажи билетов.

Несмотря на то, что на НСК "Олимпийском" мы сможем разместить около 70 тысяч человек, на "Уэмбли" возможно чуть больше зрителей - 90 тысяч. Таким образом, удельная средняя цена одного билета будет отличаться примерно на нуль. И в связи с этим доходная часть от билетов в Великобритании будет более целесообразной. А остальные доходы особенно не зависят от места проведения. PPV (плати и смотри. - Gazeta.ua) от Великобритании - да, мировые телевизионные трансляторы - да, рекламодатели - да", - рассказал промоутер в комментарии Sports.ru.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.