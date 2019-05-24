6 игроков сборной Украины, для которых молодежный Кубок мира в Польше может улучшить клубную карьеру

За сезон в "Динамо" Владислав Супряга "скатился" из первой команды в Ю -19. Фото: официальный сайт "Динамо".

23 мая в Польше стартовал молодежный Чемпионат мира Ю -20. Сегодня сборная Украины проведет свой первый матч на турнире против ровесников из США.

Не стоит думать, что Кубок Мира в Польше откроет много новых игроков. Все звезды этого возраста уже находятся в довольно хороших клубах. Речь может идти только о дальнейших переходах из клуба в клуб за хорошие деньги. Например, "Интер" договаривается с аргентинским "Ланусом" на счет вингера Педро де ла Вега. Молодежный Мундиаль может только корректировать цену на игрока. Прежде всего, турнир в Польше будет возможностью игрокам улучшить свои клубные дела, доказать собственную перспективность.



Gazeta.ua попыталась определить игроков сборной Украины для которых Кубок мира в Польше может стать судьбоносным в их клубной карьере.

20-летний вратарь Андрей Лунин имеет контракт с самым "Реалом". В этом сезоне Лунин выступал в аренде за "Леганес". Провел в чемпионате Испании только 6 матчей. Неудачный сезон на клубном уровне способствовал приглашению Лунина в сборную Украины Ю 20, где он должен получить игровую практику и помочь своим опытом команде Петракова. Андрей Лунин уже последние полтора сезона вызывается в расположение национальной сборной Украины, правда там играет только в товарищеских матчах. Практику на уровне сборных получал на уровне молодежной сборной Ю -21. Удачное выступление в Польше должно помочь Лунину бороться за свое место под солнцем в Мадриде и подтвердили свой талант.

Прошлогодний Евро среди 19 летних стал звездных время для Владислава Супряги. О тогда еще 18-летнем форварде второлигового "Днепра-1" узнали не только в Украине, но и в Европе. Построение игры сборной Украины предусматривает игру от обороны, атака команды строится через быстрые атаки.. Супряга благодаря своим скоростным качествам раз за разом оставлял опекунов за своей спиной. Дошло до того, что соперники стали играть против Владислава персонально, накрывая его по всему полю одним или двумя защитниками. После удачного Евро Супряга имел интерес от различных европейских клубов. "Аякс" хотел видеть у себя талантливого форварда, но новым клубом для упряжи стало киевское "Динамо", которое искало варианты для усиления атаки прошлым летом. В Киеве Владислав начал сразу со стартового состава в квалификации Лиги чемпионов, но особенно у него ничего не получилось. Конец сезона встречал уже в команде Ю 19. Участие в Кубке Мира дополнительная возможность для Владислава упряжи снова напомнить о себе и перезагрузить собственную карьеру.

Супряга завершал сезон вместе с "Динамо" Ю -19



Настоящим мозговым центром сборной Украины в Польше будут Сергей Булеца и Алексей Хахлев. В молодежной команде "Динамо" Булеца ведет игру команды, очень хорошо себя зарекомендовал в Юношеской Лиге чемпионов, где был одним из лидеров команды. Хахлев свое время сменил академию "Динамо" на испанский "Алавес". Именно от этих игроков будет зависеть переход из обороны в атаку и игра в середине поля. Игра в середине поля будет для сборной Украины во многом определяющим на турнире. Булеца уже перерос уровень молодежной команды "Динамо", но пока шанса зарекомендовать себя в первой не было. Дела Хахлева в Испании идут не лучшим образом, за первую команду "Алавеса" он и близко не играет. Удачное выступление на Кубке мира может дать обоим игрокам толчок в развитии дальнейшей карьеры, или смене клуба.

Георгий Цитаишвили в этом сезоне дебютировал за первую команду "Динамо" в чемпионате и еврокубках. Но пока стабильным местом в составе похвастаться не может. Получается больше на замены, или на отдельные матчи. Его роль в игре команды Петракова - очень важна. Именно от Георгия зависит атаки на левом фланге. Удачное выступление в Польше - возможность еще больше улучшить свои позиции в "Динамо" в следующем сезоне.



В течение зимнего трансферного окна "Динамо" находилось в поиске центрального защитника. Ни с кем так договориться не удалось. В то же время в системе команды есть свой перспективный защитник Денис Попов. На уровне молодежных и юношеских сборных Украины и в клубе Попов играл бок о бок с Виталием Миколенко, который уже является полноценным игроком первой команды. По своему потенциалу и талантом Денис вряд ли уступает чем своему партнеру по молодежных командах. Просто пока свой шанс в первой команде "Динамо" еще не было. Выходил на матч против "Мариуполь", где оставил очень хорошее впечатление. Удачное выступление на Кубке мира в Польше может помочь Попову стать полноценным игроком первой команды "Динамо".

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Молодежный Кубок Мира в Польше начался 23 мая и будет продолжаться до 15 июня. 24 команды разделении на 6 групп. Первые две сборные и 4 лучшие из 3 мест проходят в 1/8 турнира. Сборная Украины сыграет в группе с США, Нигерией и Катаром.