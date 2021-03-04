50-летняя возлюбленная Ибрагимовича не хочет выходить за него замуж

Хелена Сегер и Златан Ибрагимович. Фото: Gettyimages.com.

Шведская модель и актриса Хелена Сегер не собирается выходить замуж за форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.

Сегера вспомнила знакомство со звездным мужем и рассказала о планах пары на будущее.

"Конечно, это не была любовь с первого взгляда. Златан плохо припарковал свой Ferrari в Мальме, поэтому я не могла выехать на своем Mercedes. В довольно грубой форме я попросила его перепарковаться - это ему понравилось. Так, жить с Ибрагимовичем непросто, но , должна признаться, со мной не легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности травмы Ибрагимовича

Я думаю, что Златан мне нравится, потому что я противостою ему. У меня тоже есть великое прошлое, и я построила свою карьеру сама, пойдя на серьезные жертвы.

Почему я не хочу выйти за него замуж? Брак может нарушить мою независимость. В этом случае меня будут воспринимать исключительно как жену футболиста или победительницу конкурса красоты, а я не хочу этого. Думаю, что многие люди просто не знают, как я много училась, боролась и работала", - цитирует подругу Ибрагимовича Corriere dello Sport.

Златан Ибрагимович и Хелена Сегер находятся в гражданском браке с 2002 года. Пара воспитывает 2 сыновей. Сегера старше Ибрагимовича на 11 лет - 2020-го шведской актрисе и фотомодели исполнилось 50. Ибрагимович 2-й сезон проводит в "Милане". До этого выступал за ПСЖ, МЮ, "Интер", "Ювентус", "Барселону" и "Аякс".