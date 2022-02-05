49-летняя немка стала самой старшей участницей в истории зимних Олимпиад

Немецкий конькобежка Клаудиа Пехштайн стал самой возрастной участницей зимних Олимпиад за всю историю.
На дистанции 3000 м она выступила за 16 дней до своего 50-летия, сообщает Sport.ua.
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Бывший рекорд 20-летней давности, принадлежавший саночнице из Американских Виргин Энн Абернати, Пехштайн превзошла на 1 год 42 дня.
Пехштайн выступала на девяти Олимпиадах, где получила девять наград разных сортов.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.
В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.
Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.
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