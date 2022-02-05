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суббота, 05 февраля 2022 12:49

49-летняя немка стала самой старшей участницей в истории зимних Олимпиад

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49-летняя немка стала самой старшей участницей в истории зимних Олимпиад
Клаудия Пехштайна выступала на девяти Олимпиадах. Фото: Gettyimages.com/

Немецкий конькобежка Клаудиа Пехштайн стал самой возрастной участницей зимних Олимпиад за всю историю.

На дистанции 3000 м она выступила за 16 дней до своего 50-летия, сообщает Sport.ua.

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Бывший рекорд 20-летней давности, принадлежавший саночнице из Американских Виргин Энн Абернати, Пехштайн превзошла на 1 год 42 дня.

Пехштайн выступала на девяти Олимпиадах, где получила девять наград разных сортов.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.

В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.

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