43-летний Буффон нашел себе новую команду

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Легендарный вратарь сборной Италии и "Ювентуса" 43-летний Джанлуиджи Буффон не планирует завершать пробойные выступления.

Итальянский вратарь подписал контракт с "Пармой" на один год, сообщает официальный сайт пармезанцев.

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Буффон - воспитанник "Пармы", за первую команду которого провел 220 матчей во всех турнирах. В 2001 году "Ювентус" купил вратаря за €52 млн.

По итогам прошлого сезона "Парма" вылетела во второй итальянский дивизион, став главным аутсайдером Серии А. В 38 турах чемпионата команда одержала лишь три победы.

Джанлуиджи Буффон известный своими выступили за "Ювентус" и ПСЖ. 10 раз становился чемпионом Италии и один раз выиграл чемпионат Франции. В составе сборной Италии провел 176 поединков. Обладатель Кубка мира-2006 и "серебра" на Евро-2012.