Анчелотти определился с судьбой Лунина

Андрей Лунин пока не смог найти себя в испанском футболе. Фото: Twitter.com/RealOviedo

Голкипер сборной Украины 22-летний Андрей Лунин летом покинет "Реал".

Новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти не против, чтобы украинский вратарь ушел в аренду, сообщает Воn Balon.

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Итальянский тренер хочет видеть опытного дублера для Тибо Куртуа.

Среди претендентов на украинском называют "Кадис", который готов арендовать Лунина на следующий сезон. Несмотря на такое решение, в "Реале" все еще верят, что украинец в будущем будет полезным "сливочным".

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время он провел только один матч за "сливочных". Два предыдущих сезона играл в аренде.

В Украине вратарь защищал цвета "Днепра" и "Зари". Не попал в заявку сборной Украины на Евро-2020/21.