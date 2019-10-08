42-летний россиянин согласился драться против Усика

Российский боксер Александр Устинов готов выйти 12 октября на бой против Александра Усика. Фото: из открытых источников.

Российский боксер Александр Устинов готов провести бой с Александром Усиком. Предыдущий соперник украинского боксера Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов, об этом сообщает "24 Канал".

Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. В Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в прекрасной форме ", - сказал промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

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Александр Устинову 42 года, его рост 202 см. Он провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения. В активе Александра 26 побед нокаутом.