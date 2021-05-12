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четверг, 13 мая 2021 11:09

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

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40 лет тому &quot;Динамо&quot; Тбилиси выиграло Кубок кубков
За два года до финала "Динамо" побеждало "Ливерпуль" в Кубке чемпионов. Фото: Sputnik / РИА Новости

13 мая 1981 "Динамо" Тбилиси победило в Дюссельдорфе в финале Кубка Кубков "Карл Цейсс" из ГДР - 2:1 и вторым из советских клубов выиграло Кубок кубков. Голы в финале забивали Владимир Гуцаев и Виталий Дараселия.

Грузинам везло с самого начала. Федерация футбола СССР назначила финал Кубка СССР на август, когда надо было подать заявки на участие в еврокубках. Футбольные чиновники подумали что в финале "Динамо" таки одолеет донецкий "Шахтер" и записали горняков в Кубок УЕФА, а тбилисцев - в Кубок кубков. В жизни все получилось с точностью до наоборот: "Шахтер" победил, но менять что-то было уже поздно.

Везение продолжалось и в первых раундах. В 1/16 финала подопечные тренера Нодара Ахалкаци преодолели греческую "Касторию" - 2:0 и 0:0. В 1/8 соперник попался еще легче - ирландский "Уотерфорд" - 4:0 и 1:0.

Зато в четвертьфинале тбилисцев ждал настоящий монстр - лондонский "Вест Хэм". Тем неожиданнее был разгром, который учинили грузины "молотобойцам" на выезде - 4:1. Отличились Чивадзе Гуцаев и дважды - Шенгелия. Ответную игру тбилисцы скромно проиграли - 0:1.

В полуфинале все висело на волоске. Динамовцы разгромили дома нидерландский "Фейеноорд" - 3:0 но были биты в Роттердаме - 0:2.

В финале с "Карл Цейсс" тоже все складывалось непросто. Герхард Хоппе открыл счет на 63-ей минуте - 1:0. Тбилисцам повезло отыграться уже через 4 минуты. Отличился Владимир Гуцаев. А на 86-ой минуте слаломный рейд Виталия Дараселия завершился точным ударом - 2:1.

Немецкие операторы все время давали титры: "Йена" - "Тифлис", называя Тбилиси так, как этот город назывался в российской империи.

"Представляю что сейчас происходит в Тбилиси", - завершил репортаж знаменитый комментатор Котэ Махарадзе. А в Тбилиси все население высыпало на улицы. Затем 100 000 ушло на стадион и едва не вытоптали траву. Десятки людей стояли на проспекте Руставели и наливали водителям грузинского вина. Милиция делала вид, что ничего не замечает.

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За два года до этого "Динамо" Тбилиси стартовало в Кубке чемпионов. В первом же раунде динамовцам попался действующий обладатель трофея - английский "Ливерпуль". Грузины проиграли на выезде - 1:2, но дома разбили подопечных тренера Боба Пейсли - 3:0. К сожалению, в следующем раунде тбилисцы дважды проиграли будущему финалисту - немецкому "Гамбургу" - 1:3 и 2:3.

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Дата
13
мая

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Умер Валерий Лобановский

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