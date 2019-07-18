4 украинки выступят в основной сетке US Open

Свитолина конце восстановилась от травмы колена и готова добиваться успеха на крупных турнирах

Согласно рейтингу WTA от 15 июля, на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке Украину гарантированно представят 4 теннисистки.

В основную сетку US Open заявлены 4 украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Другие теннисистки получат шанс пробиться в основную сетку через матчи квалификационного турнира.

В мужской сетке украинцы не получили гарантированных мест, поскольку в первой сотне рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представителей страны нету. Самое высокое место в рейтинге среди украинских теннисистов занимает Сергей Стаховский - он 145-й.

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Матчи в женской сетке Открытого чемпионата США пройдут в Нью-Йорке с 26 августа по 7 сентября.