4 украинки выступят в основной сетке US Open

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1944
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 630
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 972
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 711
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 729
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3150
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
4
16
3
12
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
Партнеры по "Вест Хэму" устроили Ярмоленко ледяной душ
Партнеры по "Вест Хэму" устроили Ярмоленко ледяной душ
Звезда "Реала" технически оставил в дураках Лунина на тренировке "Реала"
Звезда "Реала" технически оставил в дураках Лунина на тренировке "Реала"
Малиновский официально перешел в итальянский клуб
Малиновский официально перешел в итальянский клуб
Мексиканский голкипер отразил три пенальти и забил решающий гол
Мексиканский голкипер отразил три пенальти и забил решающий гол
Погиб Пернелл Уитакер: он был жертвой худших судейских решений в боксе
Погиб Пернелл Уитакер: он был жертвой худших судейских решений в боксе
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 729
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1818
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 54
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 17:01

4 украинки выступят в основной сетке US Open

  Комментировать
4 украинки выступят в основной сетке US Open
Свитолина конце восстановилась от травмы колена и готова добиваться успеха на крупных турнирах

Согласно рейтингу WTA от 15 июля, на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке Украину гарантированно представят 4 теннисистки.

В основную сетку US Open заявлены 4 украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Другие теннисистки получат шанс пробиться в основную сетку через матчи квалификационного турнира.

В мужской сетке украинцы не получили гарантированных мест, поскольку в первой сотне рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представителей страны нету. Самое высокое место в рейтинге среди украинских теннисистов занимает Сергей Стаховский - он 145-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина показала "горячее" фото с отдыха в Одессе

Матчи в женской сетке Открытого чемпионата США пройдут в Нью-Йорке с 26 августа по 7 сентября.

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4 украинки выступят в основной сетке US Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 175036
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 24949
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15858
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12616
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки 1 Просмотров: 11835
Спорт
В Лондоне хотят открыть футбольную школу имени Лобановского
В Лондоне хотят открыть футбольную школу имени Лобановского Просмотров: 90
Футболист "Шахтера" не хочет играть в аренде за "Мариуполь"
Футболист "Шахтера" не хочет играть в аренде за "Мариуполь" Просмотров: 198
Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за 1 млн евро
Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за 1 млн евро Просмотров: 306
Свитолина показала "горячее" фото с отдыха в Одессе
Свитолина показала "горячее" фото с отдыха в Одессе Просмотров: 342
"Динамо" вернулось со сборов с 8 травмированными футболистами
"Динамо" вернулось со сборов с 8 травмированными футболистами Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 1167
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua