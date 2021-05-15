35-летний дебютант "Манчестер Сити" парировал пенальти

скотт Карсон не играл в АПЛ 10 лет. Фото: Reuters

В минувшую пятницу, 14 мая, тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поставил на игру с "Ньюкаслом" 35-летнего третьего голкипер Скотта Карсона. Этот матч стал первым для Карсона за 10 лет. К тому же Скотт парировал в матче пенальти.

"Сити" уступал в матче - 0:1 и 2:3. Два мяча "Ньюкасл" забил с пенальти. Причем во втором случае старина Карсон парировал прямой удар и лишь с добиванием не справился.

Кто знает, удалось бы "Ньюкаслу" испортить настроение возрастному вратарю, если бы не юный испанец "Сити" Фернан Торрес. Именно его хет-трик с удивительным последним голом пяткой стал победным для "Манчестер Сити" - 4:3.

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"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, досрочно стал чемпионом Англии. За 2 тура до окончания чемпионата "Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" на 13 баллов. Для Зинченко это чемпионство стало третьим в карьере.